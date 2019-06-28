Буффон домовився про контракт із Ювентусом, – журналіст

Досвідчений голкіпер Джанлуїджі Буффон близький до повернення у туринський Ювентус.

"Стара синьйора" дійшла згоди з ветераном щодо умов контракту. Про це журналіст Ромео Агресті повідомив у своєму твіттері.

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Сторони підпишуть угоду на один сезон. За її умовами Буффон заробить 1,5 млн євро плюс бонуси. 41-річний воротар стане резервістом Войцеха Щенсни. Раніше повідомлялося, Буффон повернеться у Юве, якщо отримає гарантії, що зможе побити рекорд Паоло Мальдіні за кількістю матчів у Серії А. Для цього йому достатньо зіграти 8 матчів у чемпіонаті.

Джанлуїджі Буффон вже захищав кольори Ювентуса в 2001-2018 рр. Минулий сезон він провів у французькому Парі Сен-Жермен (25 матчів у всіх турнірах) і здобув чемпіонський титул у Лізі 1.