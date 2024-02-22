Жирона и Валенсия рассматривают кандидатуру Каспера Дольберга из Андерлехта, информирует инсайдер Экрем Конур.

Довбик может сенсационно стать одноклубником Зинченко – украинца видят решением главной проблемы Арсенала

Каталонцы готовятся к возможной потере Артема Довбика, который роскошным сезоном привлек внимание многих топ-клубов Европы. Ситуация Яремчука в Валенсии несколько иная. "Летучие мыши" не уверены в целесообразности выкупа украинца и летом могут выбрать для себя альтернативные варианты на позицию форварда.

Дольберг подавал огромные надежды, но затем провалил несколько сезонов подряд – Ницца, Севилья, Хоффенхайм. Переход в Андерлехт оказался правильным решением для реанимации карьеры 26-летнего датчанина. В 28 матчах нынешней кампании он оформил 12 голов и 3 ассиста. Transfermarkt оценивает Дольберга в 10 млн евро.

Яремчук уйдет из Валенсии: идеальный клуб для украинца, магия Лиги чемпионов, цена вопроса и при чем тут Довбик