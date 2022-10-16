"Я еще до игры говорил игрокам, когда мы готовились к матчу, что Львов очень организованная команда, с характером и бойцовскими качествами. Мы предупреждали своих футболистов, что будет именно так. Мы сыграли по двум схемам, первый тайм нам удался, дважды забили и создавали моменты, контролировали ход игры.

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Когда повели в счете, мы трансформировали тактическую схему и перешли на игру в три центральных защитника. Пытались сыграть на результат, но пропустили необязательный гол и еще у соперника были моменты. Меня беспокоит, что мы проигрываем большое количество единоборств. С таким браком трудно рассчитывать на серьезные задачи. Первый тайм нам в зачет, а вот по второму будем разбираться.

Буду разговаривать с футболистами, мы изменили немного схему, но не все до конца правильно ее выполняли, не понимали, что должны были делать. Есть некоторые игры, когда нужно переходить на эту схему. Я решил, когда вели в счете, что нужно перестроиться на эту схему. С игроками мы ее отрабатывали на тренировках, но не всё получилось. Будем анализировать и становиться сильнее", – цитирует Кривенцова официальный сайт харьковчан.

Напомним, Металлист 1925 разошелся миром со Львовом (2:2) и после 7-ми туров идет в турнирной таблице УПЛ девятым с 9-ю очками.

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