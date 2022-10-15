"Я вижу, что есть тренеры, у которых очень хорошие идеи, но у них пока не все выходит. Им банально не хватает времени.

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Мне очень нравится Черноморец. Против них очень тяжело играть. Перед матчем с "моряками" я сказал Григорчуку, что одесситы поединок с Шахтером выиграли (Черноморец уступил со счетом 1:2, пропустив на 6 добавленной минуте – прим.). Григорчук возразил, мол: "Счет на табло". Я парировал: "Да, счет на табло, но для роста команды вы этот матч выиграли". Мне и Ворскла нравится – ей нужно время. И Заря, и СК Днепр-1, и Львов нравится.

СК Днепр-1 в этом году по потенциалу может претендовать на чемпионство. С тем подбором игроков, которые у них сейчас есть и стабильной ситуацией, а также учитывая, что основные конкуренты сейчас переживают не лучшие времена, думаю, что днепряне могут стать чемпионами", – сказал Кривенцов в интервью программе "ТаТоТаке".

Напомним, после 6-ти туров СК Днепр-1 в турнирной таблице УПЛ идет первым, имея в своем активе 15 очков и игру в запасе.

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