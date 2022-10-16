"Я ще до гри казав гравцям, коли ми готувались до матчу, що Львів дуже організована команда, з характером і бійцівськими якостями. Ми попереджали своїх футболістів, що буде саме так. Ми зіграли за двома схемами, перший тайм нам вдався, двічі забили та створювали моменти, контролювала хід гри.

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Коли повели в рахунку, ми трансформували тактичну схему та перейшли на гру у три центральних захисники. Намагались зіграти на результат, але пропустили необов'язковий гол і ще суперник мав моменти. Мене непокоїть, що ми програємо велику кількість єдиноборств. З таким браком важко розраховувати на якісь серйозні завдання. Перший тайм нам у залік, а ось щодо другого будемо розбиратися.

Буду розмовляти з футболістами, ми змінили трошки схему, але не всі до кінця правильно її виконували, не розумілищо повинні були робити. Є деякі ігри, коли треба переходити на цю схему. Я вирішив, коли вели у рахунку, що треба перебудуватися на цю схему. З гравцями ми її відпрацьовували на тренуваннях, але не все вийшло. Будемо аналізувати та ставати сильнішими", – цитує Кривенцова офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, Металіст 1925 розійшовся миром зі Львовом (2:2) і після 7-ми турів йде у турнірній таблиці УПЛ дев'ятим з 9-ма очками.

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