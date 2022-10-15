Обе команды заждались официальных матчей, поскольку вынужденно пропустили 6-й тур УПЛ. И если Львов пошел на встречу Шахтеру перенести игру на позже (чтобы "горняки" лучше подготовились к Реалу в Лиге чемпионов), то Металлист 1925 не сыграл с Александрией из-за массированного ракетного обстрела оккупантов.

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Игра началась с опозданием, из-за воздушной тревоги в Киевской области (поединок проходил на стадионе Колоса в Ковалевке).

Харьковчане вышли вперед уже на 4-й минуте с пенальти. В скоплении игроков в штрафной Львова Муравский не смог как следует попасть по мячу и выбить подальше, поэтому следующая попытка пришлась по ноге соперника. Мартынюк с отметки легко развел по углам мяч и Пономаренко.

Не прошло и четырех минут, как Львов отыгрался. Быстрая атака "горожан" привела к диагонали на левый фланг на Шишку, Михаил прострелил на дальнюю штангу, где Бугай легко переправил круглого в уже пустые ворота. На 21-й минуте Русин снова вывел Металлист 1925 вперед. Получив длиннющий пас со своей половины поля на правый фланг, он подработал себе под рабочую ногу и с левой выстрелил в дальний угол. Мяч пролетел мимо Муравского без шансов для Пономаренко, который в прыжке пытался дотянуться. В конце тайма чудом не забил Борячук – получив заброс из центра поля он, в окружении двух защитников, сумел принять мяч и на мгновение опередить голкипера, носком перекинув сферу через него. Круглый коварно пролетел мимо ворот.

Сразу после перерыва Бугай опасно бил головой после навеса с углового с левого фланга – выше ворот. Впоследствии Полегенько получил мяч в штрафной и пробил, но после рикошета мяч прилетел в руки Мозилю. В конце концов, в середине второго тайма Львов отыгрался: Бузько мощно пробил из-за пределов штрафной, Безуглый пытался выбить на угловой, но срезал мяч в свои ворота. Муравский через две минуты из района одиннадцатиметровой отметки запустил мяч по воробьям, приведя на некоторое время свою команду в шок. Львов продолжил давить и уже Бойко из района углового закручивал на дальнюю штангу – Мышенко дотянулся в прыжке и головой переправил сферу в стойку.

В конце матча Мартынюк получил вторую желтую за ненужный фол (в прыжке в борьбе задел соперника) и оставил харьковчан в меньшинстве. Уже в добавленное время Бойко опасно закручивал на дальнюю штангу, но партнеры не смогли вовремя подставить ногу.

Ничья принесла Львову 5 очков и оставила на 12-й строчке, Металлист 1925 с 9 пунктами девятый.

Металлист победил Ворсклу в перестрелке с пятью голами – дубль и ассист Прядуна вывели харьковчан на третью позицию