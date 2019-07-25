Динамо – Брюгге: изменилось время начала матча квалификации Лиги чемпионов – известная причина

Время начала поединка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Брюгге изменено.

Ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Брюгге состоится 13 августа на НСК Олимпийский в Киеве, время начала поединка перенесено с 19:30 на 20:30. Изменения были внесены по просьбе бельгийского клуба, сообщает официальный сайт Динамо.

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Напомним, что первая игра этого противостояния состоится в Брюгге, на стадионе имени Яна Брейдель, 6 августа, и начнется в 21:30.

Заметим, что новый сезон Динамо начнет матчем против Шахтера за Суперкубок Украины, который состоится 28 июля в Одессе на стадионе Черноморец. Начало поединка запланировано на 21:00.

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