"Буду віддавати більше ніж самого себе заради досягнення результату з Динамо", – Караваєв

Олександр Караваєв розповів про свої цілі у складі нової команди.

"Єдині слова, що спадають на думку, особливо після першої розмови з Олександром Миколайовичем Хацкевичем, це слова подяки, гордості, тому що розумію, в який клуб прийшов, яку емблему буду захищати. Для мене це гордість. Буду віддавати більше, ніж самого себе для досягнення результату.

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Порівняння зі збірною України? Вважаю, різниця є скрізь, у кожного тренера свій підхід. Ті завдання і функції на полі на різних позиціях, на яких я граю, в принципі залишаються незмінними. Тому нічого нового, все дуже доступно і зрозуміло. Розумію, що потрібно робити, чого вимагає від мене тренер. Різниці особливої немає, тому що зараз в світовому футболі всі завдання і вимоги тренерів дуже схожі.

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У фізичному плані – кондиції дуже хороші. Провели хорошу роботу. Фундаменту, який закладали, повинно вистачити. З кожним днем ​​все більше і більше відчуваєш сили", – сказав Караваєв на своїй офіційній презентації у статусі гравця Динамо.