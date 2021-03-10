"Прежде чем вы зададите вопрос, я еще раз хочу извиниться перед футбольной общественностю, в том числе журналистами, экспертами, партнерами и транслятором – каналом "Футбол", за то, что позволил выплеснуть эмоциональную нецензурную лексику. Она не красит ни меня, ни украинский футбол.

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Хочу всем заявить, что я не борюсь против УАФ целом. Я не против Шахтера и не за Динамо или наоборот. Я против системного, укорененного судейского произвола, который с 2015 года насилует и уничтожает наш украинский футбол. И я не знаю, что эти синьоры придумают со мной 11 числа (марта – прим.) на КДК. Но я точно знаю, что этот судейский, безнаказанный и вседозволенный произвол необходимо остановить.

Я точно знаю, что необходимо ввести реформы, при которых судейский корпус будут возглавлять не гастарбайтеры, а украинский куратор, которого назначат на голосовании всех участников УПЛ. Судьи должны быть открытыми к журналистам, экспертам, давать флеш-интервью. Должны назначаться открытой системой, открыто и прозрачно получать оценки за свою профессиональную работу. Должны быть независимыми от всех клубов, честными, профпригодными и при этом финансово высокооплачиваемыми.

Тогда наш украинский футбол только победит, станет чище, привлекательнее и на порядок сильнее. Призываю объединиться все клубы и всю футбольную общественность для создания такого органа на благо украинского футбола. Что делать, если КДК, скажем, дисквалифицирует до конца сезона? Буду чаще ездить в Барселону, делать пробежки по набережной", – отметил Гельзин в интервью журналисту Олегу Ящуку.

Напомним, Гельзин после поражения Шахтеру (0:1) ворвался в эфир с брутальными оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов.

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