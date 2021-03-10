"Перш ніж ви поставите питання, я ще раз хочу перепросити футбольну громаду, в тому числі журналістів, експертів, партнерів і транслятора – каналу "Футбол", за те, що дозволив виплеснути емоційну нецензурну лексику. Вона не прикрашає ані мене, ані український футбол.

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Хочу всім заявити, що я не борюся проти УАФ загалом. Я не проти Шахтаря і не за Динамо, чи навпаки. Я проти системного, укоріненого суддівського свавілля, яке з 2015 року ґвалтує та знищує наш український футбол. І я не знаю, що ці "синьйори" вигадають зі мною 11 числа (березня – прим.) на КДК. Але я точно знаю, що це суддівське, безкарне і вседозволене свавілля необхідно зупинити.

Я точно знаю, що необхідно ввести реформи, за яких суддівський корпус будуть очолювати не гастарбайтери, а український куратор, якого призначать на голосуванні усіх учасників УПЛ. Судді мають бути відкритими до журналістів, експертів, давати флеш-інтерв'ю. Повинні призначатись відкритою системою, відкрито та прозоро отримувати оцінки за свою професійну роботу. Мають бути незалежними від усіх клубів, чесними, профпридатними та при цьому фінансово високооплачуваними.

Тоді наш український футбол лише переможе, стане чистішим, привабливішим та на порядок сильнішим. Закликаю об'єднатись усі клуби і всю футбольну громаду для створення такого органу на благо українського футболу. Що робитиму, якщо КДК, скажімо, дискваліфікує до кінця сезону? Буду частіше їздити у Барселону, робити пробіжки по набережній", – зазначив Гельзін у інтерв'ю журналісту Олегу Ящуку.

Нагадаємо, Гельзін після поразки Шахтарю (0:1) увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів.

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