"Ванат – это деньги, это прибыли для клуба. Главное, что у нас растет очень качественный, очень хороший нападающий, который в будущем, наверное, будет номером один в Украине и где-то будет претендовать на форварда очень высокого качества и стандартов.

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Готовый игрок для хорошего чемпионата. Мышление, исполнение, мастерство у игрока присутствует", – сказал Кобин в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, в текущем сезоне Ванат провел за Динамо 21 матч во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро.

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