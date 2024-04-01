"Ванат – це гроші, це прибутки для клубу. Головне, що в нас росте дуже якісний, дуже хороший нападник, який в майбутньому, напевно, буде номером один в Україні й десь буде претендувати на форварда дуже високої якості та стандартів.

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Готовий гравець для хорошого чемпіонату. Мислення, виконання, майстерність у гравця присутні", – сказав Кобін в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ванат провів за Динамо 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 7 асистів. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 7 млн євро.

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