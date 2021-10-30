Полузащитник Алексей Кащук, выступающий за азовцев на правах аренды из Шахтера, поделился ожиданиями от матча 13 тура УПЛ с лидером первенства.

"Команда настроена на эту игру хорошо. После тяжелого кубкового матча мы уже восстановились. Настроение боевое. Готовимся с полной серьезностью.

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По сравнению с предыдущей дуэлью – это будет 100% другой матч. После кубковой игры мы получили много положительной информации о сопернике.

Опасений перед Динамо нет – готовимся серьезно. Для нас сейчас каждая игра важна. Рассчитываем, что болельщики придут и поддержат нас. С ними на стадионе совсем другая атмосфера и, соответственно, другая игра выходит", – цитирует Кащука официальный сайт Мариуполя.

Напомним, поединок между донецкой и киевской командами состоится уже сегодня, 30 октября. Начало встречи в 14.00.

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