Півзахисник Олексій Кащук, який виступає за азовців на правах оренди з Шахтаря, поділився очікуваннями від матчу 13-го туру УПЛ з лідером першості.

"Команда налаштована на цю гру добре. Після важкого кубкового матчу ми вже відновились. Настрій бойовий. Готуємось із повною серйозністю.

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Порівняно з попередньою дуеллю – це буде 100% інший матч. Після кубкової гри ми отримали багато позитивної інформації про суперника.

Побоювань перед Динамо немає – готуємось серйозно. Для нас зараз кожна гра є важливою. Розраховуємо, що вболівальники прийдуть і підтримають нас. З ними на стадіоні зовсім інша атмосфера і, відповідно, інша гра виходить", – цитує Кащука офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, поєдинок між донецькою та київською командами відбудеться вже сьогодні, 30 жовтня. Початок зустрічі о 14:00.

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