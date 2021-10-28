Латераль Мариуполя Александр Драмбаев прокомментировал поражение своей команды от киевского Динамо (1:2) в рамках 1/8 финала Кубка Украины и поделился ожиданиями от предстоящей встречи в УПЛ.

"Ключевыми моментами при пропущенных мячах стали наши ошибки при "стандартах". Надо больше работать над этим компонентом, быть более сконцентрированными. В первом эпизоде Вербич открылся на ближнюю штангу и забил. Потом точно такой же момент – Вербич сыграл, а уже Шабанов добавил.

Мариуполь – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Да, конечно, гол Очеретька нас вернул в игру. У нас оставалось время, были еще подачи. Но не получилось. Во втором тайме мы наиграли на гол. У соперника были еще моменты, штрафные. Больше всего опасность у наших ворот было после "стандартов".

Есть большое желание хорошо сыграть и победить. Посмотрите на наш второй тайм. Если мы так будем играть с первой до последней минуты, то у нас может все получится", – рассказал защитник официальному сайту клуба.

Напомним, что матч Мариуполь – Динамо в чемпионате состоится в субботу, 30 октября. Начало поединка в 14:00.

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