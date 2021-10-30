Три дня назад Мариуполь встречался с Динамо на собственном поле в рамках 1/8 финала Кубка, потерпев безапелляционное поражение (хотя и забив в концовке). Теперь киевляне возвращаются в город на поединок в чемпионате, однако вряд ли можно говорить о каких-то шансах азовцев на реванш – тут хотя бы разгром не потерпеть. Подопечные Остапа Маркевича проигрывают в пяти матчах подряд во всех турнирах, и даже в кубковой встрече с Волынью в 1/16 финала они не забивали в течение 120 минут – всё решила серия лишь пенальти.

В целом, Мариуполь остается самой слабой командой УПЛ, держась на последней позиции в таблице. Поражение от Вереса в прошлом туре стало 10-м в текущем чемпионате. У коллектива 29 пропущенных голов и 24,52 ожидаемых пропущенных – лишь по этим показателям азовцы лидируют. Да, в определённом количестве матчей им реально не везло, но когда всё настолько ужасно, жаловаться на нефарт смешно.

Остап Маркевич обещал играть против Динамо на победу, однако в кубковом поединке его подопечные даже не смогли пробить по воротам в первые 50 минут. Киевляне легко вынесли аутсайдера, но Мирча Луческу остался недоволен – его подопечные откровенно бросили играть после перерыва, нанеся всего три удара. И это при том, что на поле бегали молодёжь и резервисты, которым нужно доказывать свою важность. За такую ​​пассивность "бело-синие" были наказаны голом Очеретько в конце встречи – к счастью для столичной команды, большего хозяева из себя не выжали, проиграв со счётом 1:2.

Во вторник Динамо будет принимать Барселону, так что с Мариуполем киевляне будут пытаться решить всё как можно скорее. Очевидно, сегодня выйдет полурезерв с лидерами, которых три дня назад оставили вне заявки – команда должна получить равномерную нагрузку перед ЛЧ. Основная интрига встречи крутится именно вокруг кадровых решений Мирчи Луческу – особенно интересно, продолжится ли эксперимент с Кендзёрой в опорной зоне или на позиции правого центрального защитника.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Чоботенко – Кулач, Попов, Беседин

Вне заявки: Супряга, Миколенко, Андриевский, Антюх

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Динамо

Мариуполь: Кудрик – Стасюк, Мампаси, Меличенко, Драмбаев – Чех, Мышнев – Кащук, Очеретько, Топалов – Кулаков

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Сирота, Караваев – Шепелев, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Гармаш

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

В кубковой встрече киевляне забили два гола и бросили играть после перерыва, чем разгневали Мирчу Луческу. Сегодня должен приехать более сильный состав (по крайней мере, на первые 45 минут) – а основа киевлян в этом году крушит всех аутсайдеров и середняков. Сейчас разгром более вероятен, чем в среду.

Даже если тренерский штаб "бело-синих" выпустит 11 резервистов, Мариуполю ничего не светит. Слишком уж слабы сейчас азовцы – и слишком важна победа для чемпиона.