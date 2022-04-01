Португальский хавбек и Манчестер Юнайтед укрепили свои отношения на ближайшие годы.

Бруну Фернандеш пролонгировал сотрудничество с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года и включает опцию продления еще на год, сообщает пресс-служба.

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Футбольный директор Джон Мертоу прокомментировал событие: "Все прекрасно понимают важность Бруну для МЮ. Его голы и результативные передачи – феноменальные. С тех пор как он присоединился к клубу, демонстрирует удивительно стабильные результаты. Фернандеш – первоклассный профессионал со многими фантастическими качествами".

По информации инсайдера Фабрицио Романо , после подписания нового контракта португалец вошел в тройку самых высокооплачиваемых игроков Юнайтед, его зарплата теперь составляет около 14-15 миллионов евро за сезон.

Заметим, Бруну перебрался в МЮ в январе 2020-го и сразу стал лидером коллектива. Сейчас в активе 27-летнего хавбека 117 матчей за "красных дьяволов", 49 голов и 39 ассистов.

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