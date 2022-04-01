Португальський хавбек і Манчестер Юнайтед укріпили свої відносини на найближчі роки.

Бруну Фернандеш пролонгував співпрацю з клубом. Нова угода розрахована до літа 2026 року та включає опцію продовження ще на рік, повідомляє прес-служба.

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Футбольний директор Джон Мертоу прокоментував подію: "Всі чудово розуміють важливість Бруну для МЮ. Його голи та результативні передачі – феноменальні. Відколи він приєднався до клубу, демонструє напрочуд стабільні результати. Фернандеш – першокласний професіонал із багатьма фантастичними якостями".

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, після підписання нового контракту португалець увійшов у трійку найбільш високооплачуваних гравців Юнайтед, його зарплатня тепер складає близько 14-15 мільйонів євро за сезон.

Зауважимо, Бруну перебрався в МЮ у січні 2020-го й чи не одразу став лідером колективу. Зараз в активі 27-річного хавбека 117 матчів за "червоних дияволів", 49 голів та 39 асистів.

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