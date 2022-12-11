Полузащитник Александр Якименко уже второй раз получает шанс зарекомендовать себя в главной команде "черно-синих".

Товарищеский матч

Брюгге (Бельгия) – Эксельсиор (Нидерланды) – 0:2

Голы: Маркело, 45, Аграфиотис, 82

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Брюгге в субботу, 10 декабря, провел уже второй спарринг во время паузы на матчи сборных (в первом матче "черно-синие" минимально уступили французскому Лиллю). Подопечные Карла Хуфкенса снова проиграли – на этот раз одному из неудачников Эредивизи, который занимает в турнирной таблице лишь 14-е место.

В стартовом составе Брюгге вышел 17-летний украинский полузащитник Александр Якименко, выступающий за команду U-18 (в матче с Лиллем он дебютировал за главную команду на 80-й минуте). Во втором тайме на поле появились Эдуард Соболь и Роман Яремчук, которые, однако, не смогли помочь своей команде добыть достойный результат.

Напомним, сезон Брюгге возобновит 21 декабря матчем с Сент-Трюйденом в рамках 1/8 финала Кубка Бельгии.

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