Спарринг между английской и французской командами свел между собой двух наших соотечественников.

Товарищеский матч

Брентфорд (Англия) – Бордо (Франция) – 1:2

Голы: Гилберт, 16 – Давиташвили, 24, Маджа, 39

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В спарринге, которым Брентфорд и Бордо решили заполнить паузу, вызванную чемпионатом мира в Катаре, сильнее оказались представители второго дивизиона чемпионата Франции. Англичане усилиями Гилберта забили первыми, но еще до середины первого тайма Давиташвили, выступающий за жирондинцев на правах аренды из батумского Динамо, восстановил статус-кво. Незадолго до перерыва Маджа вывел французов вперед. Этот гол оказался последним в матче.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк вышел с первых минут и провел на поле весь матч. В одном из эпизодов он даже помог Йоану Виссе забить, оформив ассист. Но арбитр зафиксировал офсайд и гол не засчитали. Хавбек Бордо Даниил Игнатенко вышел на второй тайм и не позволил сопернику отличиться во второй раз.

Напомним, свой очередной официальный поединок в АПЛ Брентфорд сыграет 26 декабря против Тоттенхэма, а Бордо в этот же день в Лиге 2 на выезде встретится с Гавром.

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