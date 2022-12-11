Товариський матч

Брюгге (Бельгія) – Ексельсіор (Нідерланди) – 0:2

Голи: Маркело, 45, Аграфіотіс, 82

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Брюгге у суботу, 10 грудня, провів вже другий спаринг під час паузи на матчі збірних (у першому матчі "чорно-сині" мінімально поступились французькому Ліллю). Підопічні Карла Хуфкенса знову програли – цього разу одному з невдах Ередивізі, який посідає у турнірній таблиці лише 14-ту сходинку.

У стартовому складі Брюгге вийшов 17-річний український півзахисник Олександр Якименко, який виступає за команду U-18 (у матчі з Ліллем він дебютував за головну команду на 80-й хвилині). У другому таймі на полі з'явилися Едуард Соболь та Роман Яремчук, які, однак, не змогли допомогти своїй команді здобути достойний результат.

Нагадаємо, сезон Брюгге відновить 21 грудня матчем із Сент-Трюйденом у рамках 1/8 фіналу Кубка Бельгії.

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