После карьерного скачка из середняка Чемпионшипа Бирмингем Сити в европейский гранд Боруссию Д в июле Джуд Беллингем внезапно оказался среди талантов топ-класса, куда бы ни обратил свой взгляд.

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Среди его нынешних одноклубников есть Джейдон Санчо, Марко Ройс, Эрлинг Браут Холанд и Аксель Витсель. Однако, каждый день на тренировках Беллингем с открытым ртом смотрит не на звезд атакующего звена, а в сторону кого-то другого. Этой чести удостоился защитник, пишет FourFourTwo.

"Игрок, которого люди не замечают или говорят о нем не так часто, это Рафаэл Геррейро. Откровенно говоря, он играет только левой ногой, но некоторые его действия – передачи, дриблинг – даются ему играючи. Он накручивает круги вокруг каждого. Для него это вроде шутки".

Беллингем также потрясен талантом своего соотечественника Джейдона Санчо, приезд которого в Дортмунд в 2017-м из Манчестер Сити заложил основы для пути других молодых и амбициозных британцев. "Когда Джейдон в ударе, то это пугает. Кое-что из того, что я видел здесь за несколько месяцев в его исполнении, просто шокирует", – признался он.

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За три года в Дортмунде Санчо из малоизвестного широкой публике персонажа превратился в одну из самых ярких звезд поколения. Ныне 20-летний исполнитель уже наиграл более 100 матчей за Дортмунд и стал регулярным игроком основы сборной Англии. Насколько этот пример вдохновляет молодежь вроде Беллингема?

"Это потрясающе. Джейдон – отличный пример для англичан моего возраста. Мы все пытаемся играть, в частности, стремимся сделать следующий шаг в европейскую элиту – особенно, когда выступали на определенном уровне. Джейдону это отлично удалось".

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И хотя старая пословица советует никогда не встречаться со своими идолами, Беллингем обнаружил, что с Санчо ситуация абсолютно противоположная – он невероятно открыт в общении с тех пор, как подросток оказался в Германии.

"Когда я впервые приехал в Дортмунд, то он действительно помог мне. Он такой: "Тебе нужно это, ты понимаешь, что это такое, ты знаешь, как это получить?". Он не обязан был это делать. Он просто мог заниматься своими делами и заботиться о себе, поэтому то, что он потратил на меня свое время, многое вам расскажет, кем он является на самом деле", – подытожил Беллингем.

К слову, в сезоне 2020/21 Джуд Беллингем провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. А в ноябре 17-летний хавбек дебютировал в составе сборной Англии в спарринге против ирландцев.

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