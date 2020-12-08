Причиной таких мер стал экономический кризис клуба, вызванный COVID-19, а также Brexit (выход Великобритании из Европейского Союза, – прим.).

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"Мы гордимся тем, что клуб создал для молодых игроков, но очень важно, чтобы мы изучили различные рабочие модели, которые лучше соответствуют современным требованиям нашей первой команды", – говорится на официальном сайте Бирмингема.

Отметим, что лишь 5 месяцев назад воспитанник клубной школы Джуд Беллингем обогатил клуб на 23 млн евро, перейдя в Боруссию Д.

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