Після кар'єрного стрибка від середняка Чемпіоншипу Бірмінгем Сіті до європейського гранда Борусії Д у липні Джуд Беллінгем раптово опинився посеред талантів топ-класу, куди б не звернув свій погляд.

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Серед його нинішніх одноклубників є Джейдон Санчо, Марко Ройс, Ерлінг Браут Холанд і Аксель Вітсель. Проте, щодня на тренуваннях Беллінгем із відкритим ротом дивиться не на зірок атакувальної ланки, а когось іншого. Цієї честі удостоївся оборонець, пише FourFourTwo.

"Гравець, якого люди не помічають або говорять про нього не так часто, це Рафаел Геррейро. Відверто кажучи, він грає лише лівою ногою, але деякі його дії – передачі, дриблінг – даються йому завиграшки. Він накручує кола навколо кожного. Для нього це наче жарт".

Беллінгем також приголомшений талантом свого співвітчизника Джейдона Санчо, приїзд якого в Дортмунд у 2017-му з Манчестер Сіті заклав підвалини для шляху інших молодих і амбітних британців. "Коли Джейдон в ударі, то це лякає. Дещо з того, що я бачив тут за кілька місяців у його виконанні, просто шокує", – зізнався він.

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За три роки в Дортмунді Санчо з маловідомого широкій публіці персонажа перетворився в одну з найяскравіших зірок покоління. Нині 20-річний виконавець уже награв понад 100 матчів за Дортмунд і став регулярним гравцем основи збірної Англії. Наскільки цей приклад надихає молодь на кшталт Беллінгема?

"Це приголомшливо. Джейдон – відмінний приклад для англійців мого віку. Ми всі намагаємося грати, зокрема, прагнемо зробити наступний крок до європейської еліти – особливо, коли вже виступали на певному рівні. Джейдону це відмінно вдалося".

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І хоч старе прислів'я радить ніколи не зустрічатися зі своїми ідолами, та Беллінгем виявив, що із Санчо ситуація абсолютно протилежна – він неймовірно гречний у спілкуванні з тих пір, як підліток опинився у Німеччині.

"Коли я вперше приїхав до Дортмунда, то він справді допоміг мені. Він такий: "Тобі це потрібно, ти розумієш, що це таке, ти знаєш, як це отримати?". Він не був зобов'язаний це робити. Він просто міг займатися своїми справами та турбуватися про себе, тому те, що він витратив на мене свій час, чимало вам розповість, ким він є насправді", – підсумував Беллінгем.

До слова, в сезоні 2020/21 Джуд Беллінгем провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі. А в листопаді 17-річний хавбек дебютував у складі збірної Англії в спарингу проти ірландців.

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