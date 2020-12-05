Коллекция одежды появилась благодаря сотрудничеству "шмелей" с телегигантом Nickelodeon, сообщает официальный сайт клуба.

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Теперь болельщики Боруссии Д в клубном магазине могут приобрести лимитированную одежду с персонажами для многих культового сериала. В частности, толстовки можно купить за почти 44 евро, а футболки за чуть более 24 евро. Коллекцию представили звезды дортмундцев – Аксель Витсель, Джованни Рейна, Джуд Беллингем и Эрлинг Холанд.

К слову, в рамках 10-го тура Бундеслиги Боруссия Д гостит у франкфуртского Айнтрахта. Поединок запланирован на 5 декабря.

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