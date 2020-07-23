Английский клуб вывел из обращения номер в честь 17-летнего вундеркинда

Бирмингем вывел из обращения 22-й номер в честь 17-летнего полузащитника Джуда Беллингема, который покинул клуб и перешел в дортмундскую Боруссию, сообщает официальный сайт "синих".

Боруссия объявила трансфер "нового Санчо" – 17-летний игрок сборной Англии перебрался в Дортмунд за огромную сумму

"Заботливое, скромное и привлекательное поведение Беллингема вне поля сделало его впечатляющим примером для подражания. Футболка с 22-м номером стала синонимом Джуда, его дебюта в первой команде в возрасте 16 лет и 38 дней. В клубе принято решение изъять этот номер из обращения" , – сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Беллингем – воспитанник Бирмингема. В текущем сезоне провел в Чемпионшипе 40 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. 20 июля 2020 года он перешел в дортмундскую Боруссию. Сумма сделки, по разным данным, от 23 до 28 млн евро. Хавбек подписал с немецким клубом контракт до лета 2023 года.

10 самых дорогих трансферов лета – некоторые имена вас удивят