Полузащитник Руха Иван Брикнер будет искать себе новый клуб.

Рух определился со спарринг-партнерами во время зимних сборов

27-летний футболист разорвал контракт с командой Ивана Федыка по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт Руха.

Напомним, Брикнер – воспитанник львовского футбола. Профессиональную карьеру начал в Сумах в 2013 году. С 2017 по 2018 выступал в составе Олимпика. В июле 2018-го присоединился к львовской команде, за которую провел 56 игр и забил 6 голов. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

"В Америці нас бояться": українці із Тризуба підкорюють США і вже домовилися з легендарним Фалькао