Львовский Рух, как и большинство команд Премьер-лиги, вышел из отпуска и уже приступил к подготовке ко второй части сезона. Недельный цикл, который продлится до 18 января, подопечные Ивана Федыка проведут в Винниках, после чего отправятся в Турцию.

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Как сообщает издание Meta Ratings, на турецком сборе футболисты Руха сыграют 5-6 контрольных матчей. Уже согласовано проведение спаррингов с Кызыл-Жаром из Казахстана (24 января), боснийским клубом Радник (27 января), сербским Партизаном (28 января) и брестским Рухом (4 февраля). Дата поединка с Шерифом еще не определена, поскольку молдавский чемпион пока не сообщил, когда точно приедет на турецкий этап подготовки.

Напомним, сбор футболистов Руха в Турции продлится до 5 февраля.

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