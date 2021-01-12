Брікнер офіційно покинув Рух
Півзахисник Руха Іван Брікнер шукатиме собі новий клуб.
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27-річний футболіст розірвав контракт з командою Івана Федика за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт Руха.
Нагадаємо, Брікнер – вихованець львівського футболу. Професіональну кар'єру розпочав у Сумах у 2013 році. З 2017 по 2018 рр. виступав у складі Олімпіка. В липні 2018-го приєднався до львівської команди, за яку провів 56 ігор та забив 6 голів. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.
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