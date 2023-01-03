Брентфорд включил песню The Beatles после победы над Ливерпулем, чтобы поиздеваться над соперником
Песня Hey Jude на "Коммьюнити стэдиум" после победы Брентфорда над Ливерпулем была воспринята в качестве издёвки над соперником.
После победы Брентфорда над Ливерпулем со счётом 3:1 в матче 18 тура АПЛ хозяева поля включили песню Hey Jude в исполнении The Beatles. Об этом информирует Liverpool Echo.
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Источник отмечает, что за кадром трансляции на Sky Sports были слышны голоса экспертов Гари Невилла и Майки Ричардса, которые подпевали в такт. Болельщики Ливерпуля осудили такое поведение бывших футболистов.
Журналист The Chronicle Чарли Беннетт осудил не Невилла с Ричардсом, а Брентфорд. "Ставить The Beatles после победы над Ливерпулем – полное дерьмо. Честная игра, Брентфорд?"
Напомним, песня Hey Jude – одна из любимых композиций поклонников Манчестер Сити. Её часто можно услышать на стадионе "Этихад" перед матчами команды Пепа Гвардиолы.
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