Песня Hey Jude на "Коммьюнити стэдиум" после победы Брентфорда над Ливерпулем была воспринята в качестве издёвки над соперником.

После победы Брентфорда над Ливерпулем со счётом 3:1 в матче 18 тура АПЛ хозяева поля включили песню Hey Jude в исполнении The Beatles. Об этом информирует Liverpool Echo.

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Источник отмечает, что за кадром трансляции на Sky Sports были слышны голоса экспертов Гари Невилла и Майки Ричардса, которые подпевали в такт. Болельщики Ливерпуля осудили такое поведение бывших футболистов.

Журналист The Chronicle Чарли Беннетт осудил не Невилла с Ричардсом, а Брентфорд. "Ставить The Beatles после победы над Ливерпулем – полное дерьмо. Честная игра, Брентфорд?"

Напомним, песня Hey Jude – одна из любимых композиций поклонников Манчестер Сити. Её часто можно услышать на стадионе "Этихад" перед матчами команды Пепа Гвардиолы.

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