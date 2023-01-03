Пісня Hey Jude на "Ком'юніті стедіум" після перемоги Брентфорда над Ліверпулем була сприйнята як знущання над суперником.

Після перемоги Брентфорда над Ліверпулем із рахунком 3:1 у матчі 18 туру АПЛ господарі поля включили пісню Hey Jude у виконанні The Beatles. Про це повідомляє Liverpool Echo.

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Джерело зазначає, що за кадром трансляції на Sky Sports було чути голоси експертів Гарі Невілла та Майки Річардса, які підспівували у такт. Уболівальники Ліверпуля засудили таку поведінку колишніх футболістів.

Журналіст The Chronicle Чарлі Беннетт засудив не Невілла з Річардсом, а Брентфорд. "Ставити The Beatles після перемоги над Ліверпулем – повне лайно. Чесна гра, Брентфорд?"

Нагадаємо, пісня Hey Jude – одна з улюблених композицій шанувальників Манчестер Сіті. Її часто можна почути на стадіоні "Етіхад" перед матчами команди Пепа Гвардіоли.

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