Ливерпуль отставал от зоны Лиги чемпионов на четыре очка, поэтому в выездном поединке против Бретфорда подопечным Юргена Клоппа была нужна только победа. Впрочем, первый тайм оказался провальным для мерсисайдцев.

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Атака гостей выглядела довольно неплохо, но моментов возникало немного, да и те были упущены. Удар Ван Дейка головой после подачи с углового на 3-й минуте парировал Райя (но там был офсайд), а выход Нуньеса один на один на 8-й минуте завершился попаданием в защитника...

Кроме того, в середине тайма Окслейд-Чемберлейн пяткой сбросил мяч на левый край штрафной под удар Цимикасу. Костас стрелял в ближний угол, однако Райя спас "шмелей"! А чего-то более интересного у Ливерпуля и не было.

Зато Брентфорд раз за разом убегал в контратаки, особенно эффективно прорываясь через левый фланг обороны соперника. Одна из них на 18-й минуте завершилась рывком Мбеумо на свидание с Алиссоном – Брайан пробил в ближний угол, но голкипер парировал! Впрочем, дальнейшая подача с углового привела к взятию ворот. Мбеумо выполнил навес, а мяч рикошетом от Конате залетел в сетку. 1:0!

Еще один прорыв по правому флангу на 26-й минуте завершился выстрелом Енсена с правого края штрафной площадки. Мяч попал в Алькантару и вылетел на угловой, который привел к суматохе и голу Виссы – впрочем, его отменили из-за офсайда. Как и гол Виссы на 39-й минуте после очередного корнера (пробил с разворота, но снова залез в офсайд).

В конце концов, контратака Брентфорда на 42-й минуте привела к третьему голу Виссы. На этот раз все было чисто – Мбеумо получил заброс на правый фланг и сбросил мяч под кросс Йенсену, а Йоан спокойно замкнул точным ударом головой под ближнюю штангу. Алиссон выбил мяч, но тот уже пересек линию ворот. 2:0!

Юрген Клопп в раздевалке прибегнул к радикальным шагам, организовав тройную замену. Немец снял с пробега Эллиота, Цимикаса и самого Ван Дейка, выпустив Кейта, Робертсона и Матипа. Перестановки подействовали – уже на старте второго тайма Ливерпуль вернулся в игру.

Всего через две минуты после перерыва произошло невероятное – Нуньес забил! Дарвин получил шикарный заброс от Фабинью и вырвался один на один с голкипером, пробив точно под перекладину. Впрочем, VAR заметил у Дарвина офсайд, поэтому счет не изменился.

Сделать это получилось уже на 50-й минуте. Александер-Арнольд сместился с правого фланга в центр и выполнил подачу на линию вратарской, а Окслейд-Чемберлейн замкнул головой. 2:1 Алекс стал восьмым футболистом в истории Ливерпуля, которому удалось отличиться в 100-м матче за клуб.

Впрочем, с развитием успеха у мерсисайдцев возникли проблемы. За последующие 35 минут гости не создали ничего более интересного за дальний удар Фабинью, который все равно не шел в створ (хотя Райя на всякий случай парировал) и замыкание углового в исполнении Конате (мимо дальней штанги). Брентфорд выровнял ход встречи, а в последние 20 минут основного времени даже начал вылетать во фланговые контратаки.

В конце концов, Ливерпуль доигрался. На 84-й минуте Кейта потерял мяч в борьбе с Янельтом, а Нёргор подхватил мяч и со своей половины запустил диагональ на Мбеумо. Конате был первым на мяче и прикрывал его, но после легкого контакта с Брайаном француз потерял равновесие и упал! Форвард Брентфорда вышел один на один и переиграл Алиссона – 3:1!

Мерсисайдцы едва не отыграли этот гол на 88-й минуте в результате врывания Салаха в штрафную и суеты, однако до удара дело так и не дошло. После этого "шмели" уже не оставляли гранду шансов у своих ворот. Финальный свисток зафиксировал заслуженную победу подопечных Томаса Франка.

Ливерпуль продолжил ужасную серию – начиная с октября 2008 года, "красные" проиграли все 20 матчей АПЛ, в которых уступали до перерыва с разницей в два и более гола. Команда Юргена Клоппа осталась на шестой строчке с 28 очками в активе. Брентфорд набрал 26 зачетных баллов и поднялся на седьмую позицию.

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