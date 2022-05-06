Журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном уходе Егора Ярмолюка из СК Днепр-1.

Английский Брентфорд проявлял интерес к Ярмолюку, а представители клуба связались с игроком в обход генерального директора СК Днепр-1 Андрея Русола, сообщил Цыганык в программе Цыганык Live.

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В настоящее время Брентфорд заинтересован в продолжении переговоров насчет трансфера, но установить, насколько реален этот переход, пока невозможно.

Добавим, что Ярмолюк не является игроком стартового состава СК Днипро-1 и провел 210 минут в 9 матчах этого сезона. Такого количества игрового времени оказалось достаточно, чтобы хавбек отметился забитым голом за "спортклубовцев".

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