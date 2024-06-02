Левый берег в рамках второго матча плей-офф за УПЛ принимает Оболонь. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Представителям Первой лиги в нынешнем плей-офф давали минимум шансов. Аутсайдеры УПЛ считались слишком сильными, однако четвертая команда ПФЛ – Эпицентр – сумел удивить публику, выдав классную игру с Вересом. После этого ожидалось, что Левый берег тем более способен создать проблемы Оболони.

Впрочем, дерби спальных районов Киева (или же дерби столичного правобережья и левобережья) не смогло поддержать заданный уровень. Подопечные Виталия Первака создали всего полтора момента, да и те после стандартов. Хотя Рыбке все же пришлось погеройствовать.

У "пивоваров" тоже вспоминаются только разнообразные угловые и дальние удары – собственно, после корнера они и забили единственный гол во встрече.

Победа Оболони была заслуженной. Во-первых, "зелено-белые" смогли затянуть матч в привычное к себе русло, устроив битву антифутболов. Было много борьбы, фолов, беготни, а моменты возникали только время от времени. В таком режиме даже представителям УПЛ тягаться с "пивоварами" трудно, а Левый берег просто не имел шансов.

Во-вторых, подопечные Валерия Иващенко при таком футболе создали 5-6 голевых моментов. Причем ближе к финалу встречи команда обостряла значительно чаще – сказывается невозможность команд ПФЛ выдерживать интенсивность УПЛ. Тем более, без возможности качественно усиливать состав.

У Левого берега еще и травмировался Иван Когут, причем в самом начале первого матча. Других потерь у коллективов нет.

Ориентировочные составы на матч Левый берег – Оболонь

Левый берег: Механив – Астахов, Слотюк, Самар, Сидни – Спиваков – М. Когут, Дедух, Синица, Войцеховский – Сухоручко

Оболонь: Рыбко – Грисьо, Карась, Дубко, Осман – Мединский, Черненко, Мороз, Груша – Краснопир, Тарануха

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Несмотря на явное преимущество Оболони в первой встрече, отправлять "пивоваров" обратно в УПЛ рано. Во-первых, преимущество в счете остается минимальным. Во-вторых, команда Валерия Иващенко в последнее время не впечатляла.

В крайних трех турах в элите они расписали нули с Рухом, после чего уступили Ворскле и Александрии – в обоих случаях в ворота киевлян забивали по три гола. Вряд ли Левый берег способен отгрузить столько же, но отыграться с 1:0 подопечным Виталия Первака точно по силам.

И все равно в представителя ПФЛ верится меньше – ставим на проход Оболони.

Верес – Эпицентр: анонс ответного матча плей-офф за УПЛ