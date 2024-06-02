Болельщики и журналисты в нынешнем плей-офф ожидали довольно простой триумф представителей УПЛ. Казалось, что в сезоне 2023/24 аутсайдеры оказались слишком мощными для третьей и четвертой команд Первой лиги. В их составе лишь 2-3 более-менее известных фамилии.

Впрочем, Эпицентр в первом матче с Вересом сумел удивить. Подольцы целый час держались на равных с ровенчанами – коллектив создал четыре явных голевых возможности и имел еще две перспективных, ничего не позволяя сопернику. Подопечные Сергея Нагорняка сумели выйти вперед на 27-й минуте.

Команда из Каменца-Подольского очень понравилась своим прессингом и контратаками. Да и защищалась она довольно грамотно, хотя это не был "автобус". В Эпицентре стараются играть от владения, по лекалам современного позиционного футбола – просто в матче плей-офф пришлось несколько адаптироваться под более сильного оппонента.

Вот только равная игра стоила колоссальной затраты сил. Ближе к 60-й минуте стало заметно, что подопечные Сергея Нагорняка "сели" в физическом плане. Даже на этом фоне они держались достойно, но возможности качественно усилить игру тренерский штаб не имел – Верес же провел замены, перехватил инициативу и начал создавать моменты.

Правда, почти все они прошли со стандартов или после подач на Гайдучика. Собственно, Михаил и сравнял счет, замкнув навес с углового. Это несколько тревожит, но в принципе этого можно было ожидать. Команда Олега Шандрука в УПЛ лучше чувствовала себя в роли аутсайдера, блокируясь в среднем блоке и контратакуя с флангов – к игре в статусе фаворита "народный клуб" не привык.

Первый матч так и завершился вничью, что не может радовать Сергея Нагорняка. Во-первых, ровенчане будут иметь поддержку трибун. За последние три месяца Верес потерпел только одно поражение на Авангарде (от Кривбасса, 0:2), расписав ничьи с Динамо, СК Днепр-1, Александрией – и прибив Минай.

Во-вторых, Верес все же выглядит лучше в физическом плане. Игроки "народного клуба" выдержали высокую интенсивность игры с Эпицентром, пусть и допускали ошибки под давлением. Эпицентр – нет. Кроме того, кадровый потенциал у соперников явно несопоставим.

В конце концов, вспоминается прошлогодняя битва за Премьер-лигу. Ровенчане тоже выглядели неубедительно в первой встрече с Металлургом, однако дома устроили разгром. Не факт, что сегодня болельщики увидят 6 голов, однако явным фаворитом остается именно Верес.

Благо, травмированных и дисквалифицированных в составе нет, хотя остаются определенные вопросы по готовности Клёца. У Эпицентра тоже все в порядке. Будет интересно.

Ориентировочные составы на матч Верес – Эпицентр

Верес: Когут – Морозко, Морозко, Кучеренко, Смиян – Кучеров, Кухарук – Дахновский, Яго, Шастал – Гайдучик

Эпицентр: Жмурко – В. Кристин, Мороз, Григоращук, Климец – Липовуз, Беженар, Миронюк – Бендера, Кравчук, Стен

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

О преимуществах хозяев было написано достаточно. Впрочем, это не означает отсутствия интриги в данном противостоянии. Гол Эпицентра абсолютно не удивит – опыт показывает, что подопечные Сергея Нагорняка способны работать интенсивно и агрессивно по крайней мере тайм. Возможно, тренерский штаб и поставит все на отрезок до перерыва.

Тем не менее, Верес должен забрать эту встречу. Класс исполнителей, привыкание к темпу УПЛ и топовые результаты за плечами должны сыграть за команду Олега Шандрука. В конце концов, даже при очень невыразительном футболе ровенчане не проиграли Эпицентру – сегодня же они должны выглядеть значительно мощнее.