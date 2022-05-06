Журналіст Ігор Циганик розповів про можливий відхід Єгора Ярмолюка з СК Дніпро-1.

Англійський Брентфорд проявляв інтерес до Ярмолюка, а представники клубу зв'язались із гравцем в обхід генерального директора СК Дніпро-1 Андрія Русола, повідомив Циганик у програмі Циганик Live.

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Наразі Брентфорд зацікавлений у продовженні переговорів щодо трансферу, але встановити, наскільки реальним є цей перехід, поки неможливо.

Додамо, що Ярмолюк не є гравцем стартового складу СК Дніпро-1 та провів 210 хвилин у 9 матчах цього сезону. Такої кількості ігрового часу виявилось достатньо, аби хавбек відзначився забитим голом за "спортклубівців".

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