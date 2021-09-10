Датский пилигрим будет выступать за "пчел", сообщает официальный сайт клуба.

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Йоргенсен заключил с Брентфордом 1-летний контракт. У новичка АПЛ будет также опция продления сотрудничества еще на сезон. Центрбек перебрался в Англию на правах свободного агента. Он имеет опыт выступлений на Туманном Альбионе, так как защищал цвета Хаддерсфилда в 2017-2019 гг.

К слову, прошлый сезон Матиас Йоргенсен провел в составе Копенгагена на правах аренды из Фенербахче. В его активе 28 матчей (1 гол) за "львов" во всех турнирах. Ранее Занка также выступал за Фортуну Дюссельдорф и ПСВ.

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