Криштиану Роналду стремился покинуть Ювентус и перебраться на Туманный Альбион в Манчестер Сити. Но в последний момент ситуация кардинально изменилась.

Криштиану Роналду думал не о Манчестер Юнайтед, а о Сити / Twitter МЮ

С самого начала футболист и его агент Жорже Мендеш вели переговоры только с "горожанами". Хосеп Гвардиола лично хотел видеть португальца, ведь был уверен, что Роналду будет забивать более 40 мячей за сезон, сообщает журналист BBC Гильем Балаге.

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Для такого громкого трансфера Манчестер Сити надо было продать кого-то из атакующего звена, но настоящих претендентов на Стерлинга, Жезуса или Силву не было. Поэтому Мендеш начал работу над поиском запасного варианта. Именно здесь на авансцену вышел Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" не думали о подписании Криштиану, но когда узнали о варианте с возможным переходом, решили, что он должен вернуться на Олд Траффорд. МЮ сразу переплюнул Сити по предложенной зарплате, а Ювентус согласился на трансфер за 15+8 млн евро.

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36-летний нападающий даже здесь все же колебался относительно целесообразности возвращения в Юнайтед, но очень хотел уйти из Ювентуса. Понимая, что переход в Сити может не состояться, он и его агент все же согласились на предложение "красных дьяволов".

Напомним, Криштиану Роналду уже выступал за МЮ в 2003-2009 годах. Ближайший матч команда проведет на Олд Траффорд 11 сентября против Ньюкасла. Ожидается, что именно в этом поединке португалец сможет дебютировать.

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