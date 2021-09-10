Данський пілігрим виступатиме за "бджіл", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Йоргенсен уклав із Брентфордом 1-річний контракт. Новачок АПЛ матиме також опцію продовження співпраці ще на сезон. Центрбек перебрався до Англії на правах вільного агента. Він має досвід виступів на Туманному Альбіоні, оскільки захищав кольори Хаддерсфілда в 2017-2019 рр.

До слова, минулий сезон Матіас Йоргенсен провів у складі Копенгагена на правах оренди з Фенербахче. У його активі 28 матчів (1 гол) за "левів" у всіх турнірах. Раніше Занка також виступав за Фортуну Дюссельдорф і ПСВ.

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