Английская Премьер-лига решила не рисковать на фоне массовой вспышки в лагере "красных дьяволов". Ближайший поединок не состоится.

АПЛ на своем официальном сайте объявила о переносе встречи 17-го тура с участием Брентфорда и МЮ. Новая дата проведения матча будет объявлена ​​со временем.

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Соответствующее решение было принято из-за вспышки COVID-19 в команде из Манчестера. Клуб временно закрыл тренировочную базу, чтобы минимизировать дальнейший риск распространения болезни, инфицированные (игроки и члены персонала) были изолированы.

Сейчас коронавирусная инфекция поразила еще Брайтон, Тоттенхэм, Лестер, Астон Виллу и Норвич. АПЛ сделала протоколы более строгими: более частое тестирование, ношение масок в помещении, соблюдение социального дистанцирования и т.д.