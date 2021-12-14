Англійська Прем'єр-ліга вирішила не ризикувати на фоні масового спалаху у таборі "червоних дияволів". Найближчий поєдинок не відбудеться.

АПЛ на своєму офіційному сайті оголосила про перенесення зустрічі 17-го туру за участю Брентфорд й МЮ. Нова дата проведення матчу буде оголошена згодом.

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Відповідне рішення було ухвалене через спалах COVID-19 у команді з Манчестера. Клуб тимчасово закрив тренувальну базу, щоб мінімізувати подальший ризик розповсюдження хвороби, інфікаовані (гравці й члени персоналу) були ізольовані.

Наразі коронавірусна інфекція вразила ще Брайтон, Тоттенхем, Лестер, Астон Віллу й Норвіч. АПЛ зробила протоколи більш суворими: частіше тестування, носіння масок у приміщенні, дотримання соціального дистанціювання тощо.

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