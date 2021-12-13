На прошлой неделе 42 игрока и члена персонала клубов АПЛ сдали положительные тесты на коронавирус. Это рекордный показатель заболевания в лиге за семидневный период, с тех пор как тестирование стало обязательным, сообщает BBC .

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За прошедшую неделю было сдано 3805 тестов. Сейчас случаи заболевания COVID-19 официально подтверждены в Брайтоне, Тоттенхеме, Лестере, Манчестер Юнайтед, Астон Вилле и Норвиче. АПЛ уже установила более строгие ограничения: клубам, в частности, напомнили о социальном дистанцировании и обязательном ношении масок.

Заметим, что предыдущий рекордный показатель количества выявленных больных был зафиксирован в январе этого года – 40 случаев в неделю.