Посеред тижня в АПЛ відбудеться насичений тур, а в Італії клуби Серії А гратимуть в Кубку. "Футбол 24" виділяє матчі, які варто подивитися.

Манчестер Сіті – Лідс

14 грудня, 22:00. Манчестер, Етіхад

Телетрансляція на каналі Setanta Sports+, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Олександр Зінченко має чудові шанси втретє поспіль вийти у стартовому складі "містян". Востаннє таке траплялося ще у січні. Жоау Канселу у грі з Вулверхемптоном отримав п'яту жовту картку в нинішньому сезоні, тому особливого вибору на позиції лівого захисника Пеп Гвардіола не має. Зрештою, українець і без того заслуговує на місце в складі. Сашко класно відіграв два попередні поєдинки, за що отримав похвалу від англійської преси та уболівальників.

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Марсело Б'єлса є одним із ідейних натхненників нинішнього наставника Манчестер Сіті. І поки учень не зміг переграти свого учителя. Минулого сезону Лідс у матчах з "містянами" набрав чотири очки і явно розраховує продовжити позитивну тенденцію. Водночас господарям Етіхад стедіум точно не бракуватиме мотивації.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Дженоа – Салернітана

14 грудня, 22:00. Генуя, Луїджі Ферраріс

Телетрансляція на каналі Футбол 1, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Андрію Шевченку не вдалося оперативно припинити падіння Дженоа. Чотири поразки у п'яти матчах із загальним рахунком 1:10. В Італії поки не говорять про провал. Там розуміють, у якому становищі перебуває команда, і який календар застав новий тренерський штаб. Буквально за місяць "грифони" грають ледь не з усіма тамтешніми грандами. У таких умовах за результат не критикуватимуть, а от болюча поразка в дербі – це вже дзвіночок.

Де генуезцям пощастило, то це у Кубку Італії. В 1/16 фіналу Дженоа зійдеться з Салернітаною – найгіршою командою Серії А. Ось тут Шевченку вже потрібно показати бодай якісь плоди своєї роботи. Адже далі знову буде важко – матчі з Лаціо та Аталантою. Зараз чимало розмов про активну трансферну кампанію в січні. Однак наставнику слід продемонструвати, що він саме та людина, яка здатна вивести проект на справді новий рівень. Перемагати команди рівня Салернітани (при всій повазі) потрібно навіть з тим складом, який зараз є у Дженоа. Настав час Шевченку подарувати уболівальникам бодай дещицю позитивних емоцій. А заодно надати власникам клубу трохи впевненості у правильності вибору головного тренера. Кращого шансу в цьому році вже не буде.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Арсенал – Вест Хем

15 грудня, 22:00. Лондон, Емірейтс

Телетрансляція на каналі Setanta Sports+, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Центральний матч туру пропускати не можна, хоч і шанси побачити на полі Андрія Ярмоленка невисокі. Українець залишається без ігрової практики в чотирьох останніх матчах АПЛ. На жаль, в цьому немає нічого дивного – для Девіда Мойєса лідер нашої збірної давно став бійцем для кубкових матчів та Ліги Європи.

Вест Хем та Арсенал ведуть безпосередню боротьбу за потрапляння у топ-четвірку. Наразі "каноніри" відстають на два пункти. Очна зустріч – чудова нагода випередити конкурента. Статистика натякає, що "молоткам" важко дається дербі саме з цим лондонським клубом. За останні десять матчів між командами Арсенал здобув сім перемог, поступившись лише раз.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Лестер – Тоттенхем

16 грудня, 21:30. Лестер, Кінг Пауер

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Щодо цього матчу досі немає певності. Він може і не відбутися, як і ще кілька зустрічей в цьому турі. Тоттенхем був першим клубом АПЛ, який підкосив спалах коронавірусу. Згодом до списку постраждалих долучилися Манчестер Юнайтед та Астон Вілла.

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Планується, що гра з Лестером стане першою для "шпор" після того, як вони пішли на карантин, не зігравши з Брайтоном та Ренном в Лізі Європи. Складно спрогнозувати, у якому стані лондонці повернуться на поле. Цікаво, що за втраченими очками команда Антоніо Конте йде у зоні ЛЧ, але для цього потрібно виключно вигравати. Лестер хоч і йде в таблиці відразу за Тоттенхемом, не може похизуватися стабільними результатами. Останнім часом "лисиць" добряче лихоманить. За півтора місяця вони змогли переграти лише дві команди з низу таблиці – Уотфорд та Ньюкасл. Зате з Тоттенхемом у Лестера традиційно видовищні матчі. Зазвичай у них забивають щонайменше три м'ячі.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Челсі – Евертон

16 грудня, 21:45. Лондон, Стемфорд Бірдж

Телетрансляція на каналі Setanta Sports+, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У Рафи Бенітеса давні рахунки з Челсі. Восени 2012-го він підхопив команду після відставки Роберто Ді Маттео і в тому сезоні виграв Лігу Європи. Однак повноцінний контракт лондонці йому не запропонували, віддавши перевагу поверненню Жозе Моурінью. Відтак, матчі з цією командою повинні бути принциповими для менеджера Евертона.

На Стемфорд Брідж буде що доводити обом командам. Челсі останнім часом розгубив впевненість і стабільність, що коштувало втрати першої сходинки в таблиці. "Іриски" взагалі переживають жахливу серію, але нещодавно обіграли Арсенал. Загалом Евертон у поточній кампанії краще грає з великими командами. Програв лише Ман Сіті, а до згаданої перемоги над "канонірами" ще доплюсував нічиї з Тоттенхемом та МЮ. Словом, легкої прогулянки для Челсі не буде.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

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