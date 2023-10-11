Лионель Месси не уйдёт в аренду из Интера Майами в другой клуб по завершении сезона в МЛС.

36-летнего капитана сборной Аргентины связывают с возвращением в Барселону и переездом в Саудовскую Аравию. Интер Майами выбыл из борьбы за плей-офф после субботнего поражения от Цинциннати со счетом 0:1 – сезон для команды завершится 21 октября.

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После завершения регулярного сезона МЛС сборная Аргентины проведет отборочные матчи чемпионата мира против Уругвая и Бразилии 17 и 22 ноября, после чего Месси, как ожидается, возьмет месячный отпуск.

"У Месси, как и у других футболистов, будет около месяца отпуска. Так что забудьте о переезде в Саудовскую Аравию или что-то подобное", – цитирует ВВС испанского футбольного журналиста и писателя Гильема Балаге.

Месси забил 11 мячей в 13 матчах за Интер, но только один из этих голов пришёлся на МЛС.

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