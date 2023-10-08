В очередном туре МЛС Интер Майами снова потерпел фиаско. На этот раз палачом команды Херардо Мартино стал Цинциннати. Читайте отчет и смотрите обзор судьбоносного матча на "Футбол 24".

МЛС-2023

Інтер Майами – Цинциннати – 1:0

Гол: Барреаль, 78

Месси может вернуться в Барселону уже в январе – в Испании намекнули на сенсационный переход

Интер Майами потерпел обидное поражение от лидера своей конференции – Цинциннати. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в конце встречи. Кипер хозяев сумел отбить удар в угол, но на добивание от Барреаля уже не успел. К слову, вернулся в состав Лионель Месси. Аргентинец вышел на замену на 55-й минуте, но спасти свою команду не сумел. Фиаско лишило Интер шансов пробиться в плей-офф МЛС – "цапли" с 33-мя очками и дальше предпоследние в турнирной таблице Восточной конференции.

Уже традиционно весь матч в составе Интера провел украинский защитник Сергей Кривцов. На этот раз игра у нашего соотечественника не пошла и он получил от статистического портала SofaScore вторую самую низкую оценку в команде – 6,4. Наш соотечественник совершил 72 касания мяча, 2 перехвата и 5 потерь, не выиграл ни одной дуэли из пяти в борьбе за позицию, одержал одну победу из трех на втором этаже, привез три фола, отдал три из четырех длинных передач, а точность его пасов составила 93%.