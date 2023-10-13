У Південній Америці пройшов 3-й тур відбору за вихід на чемпіонат світу 2026 року. Читайте звіт про дуелі латиноамериканських збірних на "Футбол 24".

ЧС-2026, кваліфікація. Південна Америка, 3-й тур

Аргентина – Парагвай – 1:0

Гол: Отаменді, 3

Бразилія – Венесуела – 1:1

Голи: Габріел, 50 – Бельйо, 85

Болівія – Еквадор – 1:2

Голи: Рамальйо, 83 – Паес, 45, Родрігес, 90+6

Колумбія – Уругвай – 2:2

Голи: Родрігес, 35, Урібе, 52 – Олівера, 47, Нуньєс, 90+1 (п.)

Вилучення: Варгас, 87 (Колумбія, друга жовта картка)

Чилі – Перу – 2:0

Голи: Вальдес, 74, Лопес, 90+1 (аг.)

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Збірна Аргентини мінімально здолала Парагвай. Попри колосальну перевагу "альбіселесте" вдалось забити лише один гол на самісінькому початку зустрічі – після подачі кутового партнер Анатолія Трубіна по Бенфіці Ніколас Отаменді з льоту замкнув навіс. Ліонель Мессі з'явився на полі на 53-й хвилині, однак покращити свою статистику не зміг.

Бразилія на останніх хвилинах сенсаційно втратила перемогу над Венесуелою. Перший тайм минув без голів, а одразу по перерві захисник Арсенала Габріел влучно замкнув подачу з кутового від Неймара. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Вінісіус подвоїв перевагу "селесао", але гол скасували через офсайд. А за 5 хвилин до завершення матчу Бельйо ефектим ударом через себе відправив у нокаут п'ятиразових чемпіонів світу.

Болівія у матчі з Еквадором мала шанс набрати перші очки, однак у драматичній дуелі залишились аутсайдером своєї групи. Еквадорці забили супернику у роздягальню, однак наприкінці зустрічі Рамальйо подарував болівійцям шанс на нічию. Втримати рахунок господарям не вдалось – на шостій доданій Родрігес приніс Еквадору першу перемогу.

Уругвай вже у доданий час врятував нічию з Колумбією. Господарі пропустили першими, але одразу після відпочинку відновили статус-кво. Урібе за трохи знову вивів колумбійців вперед. На 87-й хвилині вони залишились у меншості, чим скористався суперник – Нуньєс з пенальті врятував для Уругвая одне очко.

У ще одній зустрічі Чилі здолав Перу. Господарі володіли шаленою перевагою, однак обидва голи змогли забити лише в останній третині зустрічі. Ба більше, другий м'яч став автоголом – захисник Фейєнорда Маркос Лопес остаточно поховав шанси перуанців на нічию, намагаючись врятувати команду після розрізної передачі.

Після 3-х турів Аргентина набрала 9 очок і лідирує у турнірній таблиці. Бразилія з 7-ма пунктами друга, Колумбія набрала 5 балів і йде третьою.

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