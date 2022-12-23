59-летний португалец оказался среди кандидатов не только на пост главного тренера сборной Португалии, но и в Бразилии, информирует Roma Press .

В Португалии убеждают Моуринью возглавить сборную и готовятся к переговорам с Ромой

Представители футбольной конфедерации "селесао" уже контактировали как с Моуринью, так и с его окружением. Они планируют отправить посредника на переговоры, которому дадут задачу убедить Жозе возглавить сборную. Ответ от коуча римлян стремятся получить к концу января.

Контракт португальца с Ромой рассчитан до лета 2024 года. Сейчас "волки" идут 7 в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера на 14 пунктов.

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