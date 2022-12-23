Бразилия хочет назначить Моуринью тренером – установлен дедлайн для ответа
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью получил очередной вариант продолжения карьеры в сборной.
59-летний португалец оказался среди кандидатов не только на пост главного тренера сборной Португалии, но и в Бразилии, информирует Roma Press.
В Португалии убеждают Моуринью возглавить сборную и готовятся к переговорам с Ромой
Представители футбольной конфедерации "селесао" уже контактировали как с Моуринью, так и с его окружением. Они планируют отправить посредника на переговоры, которому дадут задачу убедить Жозе возглавить сборную. Ответ от коуча римлян стремятся получить к концу января.
Контракт португальца с Ромой рассчитан до лета 2024 года. Сейчас "волки" идут 7 в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера на 14 пунктов.
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