После вылета сборной Португалии с ЧМ-2022 в 1/4 финала боссы местной Федерации футбола решили уволить главного тренера Фернанду Сантуша. Среди причин называлось спорное решение тренера оставить Роналду в запасе на матч с Марокко.

Моуринью готов стать тренером сборной Португалии – сдерживает только одно

Теперь место главного тренера сборной Португалии свободно, и в Федерации хотели бы видеть на нём наставника Ромы Жозе Моуринью. Как информирует официальный сайт Джанлуки Ди Марцио, представители ФФП уже несколько дней работают над тем, чтобы убедить Моуринью сказать "да".

Сообщается, что португальская федерация футбола ждёт от "особенного" быстрый ответ. В случае если Жозе примет предложение, ФФП будет необходимо договориться с Ромой о совмещении Моуринью работы в клубе и сборной.

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