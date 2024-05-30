Назначение на финал Лиги чемпионов получил словенец Славко Винчич. Каким был путь на вершину для 45-летнего рефери?

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Толчок от дяди

Славко родился в Мариборе и с детства играл в футбол. Однако любимым видом спорта Винчича был баскетбол. В 18 лет парень поступил в вуз и сконцентрировался на учебе. "Прошло два года и я начал чувствовать, что мне чего-то не хватает", – рассказывал Винчич. Окончательно убедил парня сосредоточиться на футболе его дядя, который был ассистентом арбитра. Именно его влияние стало определяющим на формирование будущей профессии Винчича.

Впрочем, в 2002-м Славко завершил обучение в Мариборском университете и стал специалистом по сетевым компьютерным системам и телекоммуникациям. Судя по всему, образование Винчич получил с четким намерением и реализовывает себя в выбранной сфере. Нынешняя основная работа словенского рефери – инженер по телекоммуникациям.

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Кроме того, в профиле на LinkedIn Славко называет себя стратегом в сфере автомобильной и телекоммуникационной промышленности и начинающим инвестором в криптовалюту.

Винчич относится к тем рефери, которые тщательно готовятся к матчам. Он советует коллегам изучать стиль игры каждой из команд:

Вы должны быть готовы отсудить поединок до его начала. Конечно, обстоятельства могут меняться, но если вы достаточно подготовлены не только тактически, но и психологически и физически, у вас гораздо больше шансов на успешную игру.

В резюме – финал Лиги Европы

Славко является арбитром ФИФА с 2010 года. В текущем сезоне Винчич обслуживал пять матчей группового этапа ЛЧ, в том числе, один с участием Боруссии. В четвертьфинале Дортмунд неожиданно победил мадридский Атлетико 4:2.

Едва ли не самым важным поединком в карьере Винчича является финал Лиги Европы-2022 с участием Айнтрахта и Рейнджерс. Теперь словенца ждет еще один финал, но уже высочайшего уровня.

Кстати, фактически первым большим форумом для Винчича стал Евро-2012, однако Славко был лишь заменой для своего более опытного соотечественника Дамира Скомины. Полноценно Винчич работал уже на Евро-2020, где обслуживал три поединка, а также на чемпионате мира-2022, где работал на двух матчах.

Нефартовый для Шахтера и успешный для сборной Украины

Первая встреча Винчича с украинскими командами датирована 2013-м. Тогда словенец обслуживал поединок Евро U17 между Украиной и Италией. Подопечные Александра Головко, который выставил в старте Зинченко, Цыганкова и Вачиберадзе, проиграли итальянцам со счетом 1:2.

Нашу национальную команду Винчич судил дважды. В 2021-м он зафиксировал ничью 1:1 Украины и Франции на Олимпийском (с невероятным голом Николая Шапаренко), а в октябре 2023-го в Праге под аккомпанемент судейства Винчича "сине-желтые" обыграли Северную Македонию со счетом 2:0 (этот матч мы не забудем благодаря эпическому мячу Александра Караваева в компенсированное время).

Трижды Славко работал на поединках Шахтера. В 2017-м в Харькове в рамках Лиги Европы "горняки" проиграли в экстратайме Сельте 0:2, а позже дважды на выезде играли вничью с Манчестер Сити (1:1) и Интером (0:0) в матчах Лиги чемпионов.

"Он не шел на диалог и был неадекватным"

Не выигрывало с Винчичем и Динамо. В Лиге Европы в 2015-м киевляне проиграли Генгаму (1:2), а в 2019-м – Челси (0:3). Матч против французов оказался одним из самых скандальных в карьере словенца. Все из-за того, что на 39-й минуте рефери удалил с поля Андрея Ярмоленко, а на 44-й – Юнеса Беланда. На тот момент Динамо вело в счете 1:0.

Красные карточки динамовцам были спорными. Вообще такая манера судейства является нетипичной для Винчича. Словенец – не из тех рефери, которые бездумно разбрасываются карточками. Например, в 30 матчах группового этапа Лиги чемпионов Винчич лишь трижды демонстрировал красную карточку. А тогда во Франции Славко отработал настолько противоречиво, что все украинское футбольное комьюнити просто таки взорвалось из-за аномалии Винчича.

Журналист Александр Денисов назвал Винчича "маньяком в желтом", а эксперт Александр Ищенко охарактеризовал работу судьи как "беспредел". Экс-футболист Динамо и Днепра Святослав Сирота задавался риторическими вопросами по поводу ставок на тотализаторе. Другой динамовец Владислав Ващук просто назвал судейство "ужасным". Болельщики же сравнивали словенца с печально известным Руне Педерсеном.

Непосредственные участники того поединка возмущались не меньше. "Он не шел на диалог и был неадекватным! Это подсказывало мне, что вести диалог нет смысла. И хотя я пытался вести с ним разговор спокойно, он почти истерил и показывал все время в сторону раздевалки. Очевидно, что он попал в запару", – говорил опытный Александр Шовковский.

Изрядно по рефери прошелся и Андрей Ярмоленко, которого Винчич удалил за фол в центре поля:

В серьезных дерби вроде Барселона – Реал или Динамо – Шахтер таких эпизодов случается пять-шесть за игру. Представляете, сколько людей осталось бы на поле, если бы там оказался такой судья? Я просто надеюсь, что больше такой арбитр нам не попадется.

Медленный аут и очки от Роналду

Жаловались на Винчича не только украинцы. Наставник сборной Северной Ирландии Иан Бараклаф после матча отбора на ЧМ-2022 остался "раздраженным и ошеломленным" после того, как рефери показал вторую желтую карточку левому защитнику Джамалу Льюису за то, что тот слишком долго вбрасывал аут (если точнее – 17 секунд). Это случилось на 37-й минуте матча. В большинстве Швейцария забила дважды и победила 2:0.

В марте 2022-го к Винчичу имел претензии Криштиану Роналду. По состоянию на сейчас это был последний матч легенды в Лиге чемпионов – тогда МЮ уступил Атлетико и прекратил борьбу на стадии 1/8 финала. Роналду символически демонстрировал словенцу, что ему нужны очки.

Но, пожалуй, главный скандал в жизни Славко Винчича случился в 2020-м, когда рефери арестовала полиция. Славко попал на нелегальную вечеринку в Боснии и Герцеговине с наркотиками, проститутками и оружием. В конце концов, следствие потом изменило статус Винчича с подозреваемого на свидетеля.