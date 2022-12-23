59-річний португалець опинився серед кандидатів не лише на пост головного тренера збірної Португалії, а й Бразилії, інформує Roma Press.

У Португалії переконують Моурінью очолити збірну та готуються до переговорів з Ромою

Представники футбольної конфедерації "селесао" вже контактували як з Моурінью, так і з його оточенням. Вони планують відправити посередника на перемовини, якому дадуть завдання переконати Жозе очолити збірну. Відповідь від коуча римлян прагнуть отримати до кінця січня.

Контракт португальця з Ромою розрахований до літа 2024 року. Зараз "вовки" йдуть 7-ми у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідера на 14 пунктів.

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