Бразилія хоче призначити Моурінью тренером – встановлений дедлайн для відповіді
Головний тренер Роми Жозе Моурінью отримав черговий варіант продовження кар'єри в збірній.
59-річний португалець опинився серед кандидатів не лише на пост головного тренера збірної Португалії, а й Бразилії, інформує Roma Press.
У Португалії переконують Моурінью очолити збірну та готуються до переговорів з Ромою
Представники футбольної конфедерації "селесао" вже контактували як з Моурінью, так і з його оточенням. Вони планують відправити посередника на перемовини, якому дадуть завдання переконати Жозе очолити збірну. Відповідь від коуча римлян прагнуть отримати до кінця січня.
Контракт португальця з Ромою розрахований до літа 2024 року. Зараз "вовки" йдуть 7-ми у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від лідера на 14 пунктів.
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